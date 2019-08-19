СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-19T16:19:51+03:00

Володин заявил, что в Госдуму уже поступили материалы об иностранном вмешательстве в дела РФ Фото: ТАСС

Председатель нижней палаты подчеркнул, что ранее прозвучало предложение о необходимости создания специальной комиссии по данному вопросу

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Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что материалы о реальных фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ уже поступают в Госдуму.

- Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны - заявил Володин, пишет "ТАСС".

Напомним, в начале августа стало известно о том, что МИД РФ выступит с обращением к США и Германии по поводу их вмешательства в дела России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что ранее американское посольство в Сети опубликовало подробный маршрут субботнего митинга, расписав его поминутно с призывом в конце избегать шествия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве. Официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ заявила, что высказывания российской коллеги «приняты к сведению».

ИСТОЧНИК KP.RU