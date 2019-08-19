Трансляции Армейских международных игр набрали более 5 миллионов просмотров в Одноклассниках

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-19T18:09:14+03:00

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На днях завершились Армейские международные игры, которые проходили с 3 по 17 августа. Они проводились одновременно на 21 полигоне в 10 странах мира. Всего в состязаниях приняли участие 223 команды из 39 стран. Социальная сеть Одноклассники вела эксклюзивные трансляции игр.

Видео, выложенные в официальной группе Минобороны в ОК, набрали 5 млн просмотров. В среднем, каждая трансляция набрала около 200 тысяч просмотров. Но были и лидеры. Например, Танковый биатлон посмотрели 3,5 миллиона человек. Кроме военных дисциплин, Одноклассники также выложили видео церемоний открытия и закрытия соревнований.

Самыми активными зрителями игр стали мужчины в возрасте от 25 до 54 лет. Их оказалось 45%.

Одноклассники и раньше проводили трансляции популярных спортивных событий. Так, эфир со вторых Европейских игр собрал более 55 миллионов просмотров. Но это далеко не рекорд. Трансляцию олимпиады в Пхёнчхане посмотрели 220 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU