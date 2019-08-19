2019-08-19T16:34:42+03:00
Общество

В работе Instagram зафиксировали крупный сбой

Около 85% пользователей испытывает проблемы со входом в социальную сеть
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В работе Instagram зафиксировали крупный сбойВ работе Instagram зафиксировали крупный сбойФото: REUTERS
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Крупный сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ряде стран.

На неполадки жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Украины и России. В целом, около 85% пользователей соцсети испытывают проблемы со входом в Instagram.

Еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, и около 5% не могут зайти на сайт социальной сети, сообщает сервис Downdetector. В России о сбоях чаще всего сообщают в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года был отмечен крупный сбой в работе Instagram по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы в работе ленты новостей приложения. При попытке открыть веб-сайт открывался белый экран с ошибкой “5xx Server Error”. Компания Фейсбук разместила на сайте извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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