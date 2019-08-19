В работе Instagram зафиксировали крупный сбой
Крупный сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ряде стран.
На неполадки жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Украины и России. В целом, около 85% пользователей соцсети испытывают проблемы со входом в Instagram.
Еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, и около 5% не могут зайти на сайт социальной сети, сообщает сервис Downdetector. В России о сбоях чаще всего сообщают в Москве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года был отмечен крупный сбой в работе Instagram по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы в работе ленты новостей приложения. При попытке открыть веб-сайт открывался белый экран с ошибкой “5xx Server Error”. Компания Фейсбук разместила на сайте извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU