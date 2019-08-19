Турчак попросил Путина наградить бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске АН-24
Секретарь генсовета «Единой России» напомнил об инциденте, случившемся еще в июне этого года
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак просит российского лидера Владимира Путина представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в июне Ан-24.
После аварийной посадки А 321 в Подмосковье в Сети вспомнили о подвиге Елены Лапуцкой и предложили наградить и ее.
ИСТОЧНИК KP.RU