ВВП России вырос в июле на 1,7%
В Минэкономразвития сообщили о росте ВВП (валовой внутренний продукт) в России. В июле темпы роста составили 1,7%.
- Экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года, - резюмировали в ведомстве.
Там также отметили, что значительный вклад в темпы роста ВВП по-прежнему вносит промышленное производство. При этом, ускорился и рост добычи полезных ископаемых, сообщает ТАСС.
Напомним, в июне этого года темпы роста ВВП составляли 0,8%. Тогда основной вклад в подъем экономики внесла обрабатывающая промышленность.
В первой половине года рост ВВП был на уровне 0,9%. Исходя из этого, Минэкономразвития спрогнозировало рост экономики во втором полугодии на 1,6-1,8%. По итогам всего года он должен составить 1,3%.
ИСТОЧНИК KP.RU