2019-08-19T17:18:57+03:00
Экономика

ВВП России вырос в июле на 1,7%

Месяц назад темпы роста составляли 0,8%
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине годаЭкономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине годаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Минэкономразвития сообщили о росте ВВП (валовой внутренний продукт) в России. В июле темпы роста составили 1,7%.

- Экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года, - резюмировали в ведомстве.

Там также отметили, что значительный вклад в темпы роста ВВП по-прежнему вносит промышленное производство. При этом, ускорился и рост добычи полезных ископаемых, сообщает ТАСС.

Напомним, в июне этого года темпы роста ВВП составляли 0,8%. Тогда основной вклад в подъем экономики внесла обрабатывающая промышленность.

В первой половине года рост ВВП был на уровне 0,9%. Исходя из этого, Минэкономразвития спрогнозировало рост экономики во втором полугодии на 1,6-1,8%. По итогам всего года он должен составить 1,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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