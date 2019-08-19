СМИ раскрыли планы Дональда Трампа по морской блокаде Венесуэлы

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-19T17:16:45+03:00

С таким предложением глава Белого дома обращался к советникам на протяжении последних полутора лет

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Президент США предлагал разместить американские корабли вдоль берегов Венесуэлы. Таким образом Дональд Трамп рассчитывал отрезать все торговые пути страны на ввоз и вывоз товаров. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой сразу на пять действующих и бывших советников президента США.

Идею не поддержали не только потому что на такие действия нет правовой основы. Но еще и потому что блокада будет «тянуть» ресурсы военно-морского флота страны.

- Я предполагаю, что он думает о кубинском ракетном кризисе, - добавил источник. - Но Куба - это остров, а Венесуэла - массивная береговая линия. И на Кубе мы знали, что мы пытаемся предотвратить, чтобы попасть внутрь. Но вот о чем мы говорим? Для этого потребуются огромные, огромные ресурсы; вероятно, больше, чем США.

Ранее, kp.ru уже писал, что Трамп мечтает перекрыть Венесуэле нефтяной вентиль. В марте 2019 года он заявил, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», поскольку российские военные в Каракасе нервируют Вашингтон.

ИСТОЧНИК KP.RU