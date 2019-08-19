В немецком парке развлечений закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Претензии у посетителей парка развлечений в городе Леффинген в Германии возникли к аттракциону «Орлиная муха». Невзрачная на вид карусель в полете «преображалась» самым оскорбительным для немцев образом – кабины с пассажирами кружились так, что с земли было похоже на два изображения свастики.
На аттракцион гости пожаловались руководству парка развлечений, как сообщает телерадиокомпания SWR. Но меры приняли только после того, как видео «кружащих в небе свастик» попало в сеть. Ролик быстро стал вирусным и вскоре владельцам атракциона пришлось его закрыть.
- Я заметил это, только когда увидел ролик в интернете, - рассказал Оператор парка Рюдигер Браун. – Мы будем менять дизайн аттракциона.
Гнезда, где расположены кресла для пассажиров, сняли. Их заменят на другие по форме. Изменится и траектория движения карусели.
Немцы уже отличались тем, что находили изображение, похожее на свастику там, где оно не было задумано изначально. Например, на пальто королевы Нидерландов.
В немецком парке развлечений закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой.В немецком парке развлечений закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
ИСТОЧНИК KP.RU