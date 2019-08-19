Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун, занятый экстремистами

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-19T19:42:40+03:00

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Контроль над городом Хан-Шейхун правительственные силы потеряли еще в 2014 году. В понедельник 19 августа бойцы сирийской армии смогли оттеснить боевиков и занять холм Намир, вышку сотовой связи, а также деревни Хорш-Хан и Вади аль-Фатх, расположенные в провинции Идлиб. Ранее эти территории были захвачены экстремистскими группировками – запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза».

Таким образом правительственные войска полностью контролируют город Хан-Шейхун и трассу Дамаск — Алеппо. Об этом сообщает газета Al-Watan. Напомним, в понедельник стало известно, что Турция направила в Хан-Шейхун колонну техники и боеприпасы.

Военные действия происходят и в провинции Идлиб. ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою. Жертвами авиаудара стали по данным министерства обороны Турции не меньше трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU