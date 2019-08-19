2019-08-19T19:42:50+03:00
Общество

Чувашия увеличила бюджет 2019 года по доходам на 830 млн рублей

Дополнительные средства будут направлены на социальную сферу и нацпроекты
Ирина СУХАНОВА
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Бюджет республики Чувашия по доходам увеличивается на 830 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 13,3%, сообщила 19 августа заместитель председателя правительства - министр финансов Чувашии Светлана Енилина. При этом собственные доходы республики выросли на 628 млн. рублей, поступления из федерального бюджета — на 202 млн. руб. Таким образом, общий объем республиканского бюджета составляет 56 млрд. руб.

Существенная часть бюджетных средств будет направлена на социальную сферу, капстроительство и на реализацию национальных проектов. На нацпроекты правительство Чувашии в этом году дополнительно выделяет 597 млн. рублей, увеличив, таким образом, общую статью расходов на них до 10,2 млрд. рублей.

Значительные средства из республиканского бюджета направляются на капитальное строительство. В 2019 году в Чувашии появятся несколько новых детских садов, откроется многопрофильная поликлиника в Чебоксарах, будет возведен спальный корпус Атратского психоневрологического интерната, начнется строительство жилья для детей-сирот. Бюджетом-2019 предусматривается строительство новых дорог в Чебоксарах и реконструкция автомобильных трасс в разных районах республики.

Дополнительные средства из республиканского бюджета будут также направлены на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, на покупку оборудования для школ и мебели для поликлиник и больниц. Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов труда. Дополнительное финансирование направляется и на развитие спортивных организаций и объектов, в том числе спортшкол, училищ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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