Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен

СЕГОДНЯ 20:31 2019-08-19T20:31:36+03:00

Дмитрий Ефремов получил травму и был заменен в матче "Спартака" и ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На стадионе "Открытие Арена" в понедельник, 19 августа, проходит центральный матч 6 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" принимает на своем поле столичный ЦСКА. И в середине первого тайма у гостей возникли проблемы.

После того, как на 21-й минуте игры довольно жестким приемом, но в рамках правил, футболиста ЦСКА Дмитрия Ефремова "встретил" защитник "Спартака" Самюэль Жиго, армейцу потребовалась помощь докторов. Спустя некоторое время ЦСКА сделал первую замену в матче. Вместо Ефремова на поле вышел японский легионер армейцев Нисимура.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка 6 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА. Матч стартовал в 20:00 по московскому времени. Последняя игра этих команд в первенстве страны прошла весной этого года на "Открытие Арене". И тогда победу одержали столичные армейцы со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU