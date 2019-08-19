Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: первый тайм встречи завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 20:50 2019-08-19T20:50:18+03:00

Игра ЦСКА и "Спартака" проходит в Москве в понедельник, 19 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команды так и не забили пока что голов в главной игре 6 тура Премьер-Лиги

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча "Спартака" и "ЦСКА". Столичное дерби - последний и самый топовый поединок 6 тура первенства страны в Премьер-Лиге. "Красно-белые" принимают набравших ход армейцев.

И первые 45 минут встречи прошли в очень острой и напряженной борьбе. Однако же, завершился первый тайм без голов. На табло горит счет пока что 0:0.

Главное событие первой половины встречи матча - это вынужденная замена из-за травмы у футбольного клуба ЦСКА (Москва). Вместо Дмитрия Ефремова на поле у команды Виктора Ганчаренко вышел японский легионер Нисимура в середине первого тайма игры.

В матче наступил перерыв. И через 15 минут игра будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка 6 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА. Матч стартовал в 20:00 по московскому времени. Последняя игра этих команд в первенстве страны прошла весной этого года на "Открытие Арене". И тогда победу одержали столичные армейцы со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU