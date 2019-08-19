В офисе Зеленского прокомментировали отказ жены Нетаньяху попробовать каравай
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировали поведение жены израильского премьера Беньямина Нетаньяху. В начале рабочего визита в Киеве Сара выбросила на землю кусок приветственного каравая.
В администрации Зеленского заявили, что первая леди сделала это неумышленно и никого не хотела обидеть.
- Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет, - подчеркнули в офисе Зеленского.
Также было подчеркнуто, что данная встреча стала для обеих стран "важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах".
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором несколько девушки в традиционных украинских нарядах приветствовали Беньямина Нетаньяху и его супругу. Политику и его жене поднесли приветственный каравай. Беньямин отломил кусочек хлеба и передал его супруге. Но Сара не стала пробовать каравай и бросила его на землю.
Ранее сайт kp.ru писал о том что украинский лидер Владимир Зеленский призвал Беньямина Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом украинского народа. Накануне израильский премьер прибыл в Киев с двухдневных визитом.
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU