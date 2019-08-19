2019-08-19T21:54:51+03:00
Политика

Нетаньяху заявил, что его супруга не хотела оскорбить Украину

Израильский премьер-министр подчеркнул, что Сара специально подобрала к визиту одежду цветов флага принимающей стороны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Нетаньяху заявил, что его супруга не хотела оскорбить УкраинуНетаньяху заявил, что его супруга не хотела оскорбить УкраинуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не нужно искать признаков неуважения к украинской стороне в отказе своей супруги пробовать приветственный каравай.

Политик подчеркнул, что Сара специально подобрала к визиту одежду цветов флага Украины. Действительно, в Киеве супруга политика предстала в желтом пальто, такого же цвета брюках и кофте голубоватой расцветки.

- Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине, - заявил премьер Израиля в своем видеообращении. Его Нетаньяху записал в Киеве и прокомментировал инцидент с женой в местном аэропорту.

Израильский премьер также с юмором отметил, что если бы не "инцидент с хлебом", то израильские СМИ не обратили бы внимания на визит, который он назвал "историческим", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировали отказ жены Беньямина Нетаньяху попробовать каравай. В пресс-службе администрации президента заверили, что первая леди сделала это неумышленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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