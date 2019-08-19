СЕГОДНЯ 22:23 2019-08-19T22:30:19+03:00

Клинцевич заявил, что РФ не станет втягиваться в гонку вооружений после испытания США новой ракеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Член оборонного комитета Совфеда подчеркнул, что" американцы даже уже не считают нужным скрывать, что изначально нарушали условия ДРСМД"

Изменить размер текста: A A

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что российская сторона не будет втягиваться в гонку вооружений после испытания США новой ракеты. Клинцевич также отметил, что возможен ассиметричный ответ.

Было подчеркнуто, что "американцы даже уже не считают нужным скрывать, что изначально нарушали условия ДРСМД".

- Испытание военными США запрещенной в рамках ДРСМД ракеты наземного базирования - откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом, - отметил Клинцевич.

Напомним, накануне стало известно о том, что Пентагон испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную ДРСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета, сообщает "РИА-Новости".

Клинцевич добавил, что" читать мораль американцам вряд ли имеет смысл, они понимают только тогда, когда им отвечают действием".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года США заподозрили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Доказательств у Пентагона нет, но в ведомстве уверены - Москва обладает такими возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU