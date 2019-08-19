2019-08-19T22:46:57+03:00
Политика

Новым мэром Риги стал Олег Буров

Его кандидатуру поддержали 35 из 60 депутатов городского парламента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новым мэром Риги стал Олег Буров Фото:Sputnik / Sergey MelkonovНовым мэром Риги стал Олег Буров Фото:Sputnik / Sergey Melkonov
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 августа, был избран новый мэр Риги. Им стал временно исполнявший эти обязанности Олег Буров. Политик представляет партию "Честь служить Риге".

Уточняется, что кандидатуру Бурова поддержали 35 из 60 депутатов городского парламента, сообщает "ТАСС".

Напомним, в мае этого года экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент. Таким образом, партия "Согласие" получила два мандата в ЕП. Представлять ее в Европарламенте будут Нил Ушаков и его бывший заместитель Андрис Америкс. В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии. Другим указом президент России освободил от этой должности Михаила Бабича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В работе Google зафиксировали сбой
Самолет "Победы" совершил жесткую посадку на севере Армении
Клинцевич заявил, что РФ не станет втягиваться в гонку вооружений после испытания США новой ракеты
Переговоры Путина и Макрона в форте Брегансон продлились 3,5 часа
Опубликовано видео гола Самюэля Жиго в матче Спартак - ЦСКА
Нетаньяху заявил, что его супруга не хотела оскорбить Украину
В офисе Зеленского прокомментировали отказ жены Нетаньяху попробовать каравай
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
В Исландии "официально" похоронили 700-летний ледник, который растаял из-за глобального потепления
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен
В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования
"Граждане имеют право на мирные протесты, но важно соблюдать закон": Путин прокомментировал массовые акции в Москве
Чувашия увеличила бюджет 2019 года по доходам на 830 млн рублей
Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун, занятый экстремистами
YouTube удалил спорный ролик после третьего предупреждения Роскомнадзора
Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в Северодвинске
На Украине арестовали танкер по подозрению в поставке топлива в Крым
Макрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕС
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Шюррле, Тил и Ларссон появятся в стартовом составе хозяев поля
"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Кучаев и Чалов выйдут в стартовом составе гостей
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
В Москве тело 17-летнего сына чиновницы нашли под окнами дома
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: в заявку армейцев попал 15-летний вратарь
Трансляции Армейских международных игр набрали более 5 миллионов просмотров в Одноклассниках