Новым мэром Риги стал Олег Буров

СЕГОДНЯ 22:34 2019-08-19T22:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 19 августа, был избран новый мэр Риги. Им стал временно исполнявший эти обязанности Олег Буров. Политик представляет партию "Честь служить Риге".

Уточняется, что кандидатуру Бурова поддержали 35 из 60 депутатов городского парламента, сообщает "ТАСС".

Напомним, в мае этого года экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент. Таким образом, партия "Согласие" получила два мандата в ЕП. Представлять ее в Европарламенте будут Нил Ушаков и его бывший заместитель Андрис Америкс. В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии. Другим указом президент России освободил от этой должности Михаила Бабича.

ИСТОЧНИК KP.RU