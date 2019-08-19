Самолет "Победы" совершил жесткую посадку на севере Армении

СЕГОДНЯ 22:50 2019-08-19T23:29:59+03:00

В Комитете гражданской авиации страны сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал

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Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Ширак" в городе Гюмри на севере Армении.

По последним данным Комитета гражданской авиации страны, в результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе комитета также сообщается, что во время посадки авиасудно задело задней частью взлетно-посадочную полосу. В результате этого самолет получил серьезные повреждения в хвостовой части.

Спустя некоторое время представители "Победы" заявили, что пока рано делать выводы о жесткой посадке авиасудна. Чтобы проверить эту версию, будет создана специальная комиссия.

«Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе на второй круг», - сообщила пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.

Известно, что сам инцидент с самолетом произошел в 20:04 по МСК. На борту авиасудна находилось 173 человека, сообщает Комитет гражданской авиации Армении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 15 августа, прокуратура начала проверку ЧП с жесткой посадкой самолета в Жуковском. На месте инцидента находился заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

ИСТОЧНИК KP.RU