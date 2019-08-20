Авиакомпания опровергла информацию о жесткой посадке самолета в Армении

СЕГОДНЯ 00:05 2019-08-20T00:05:51+03:00

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В авиакомпании «Победа» не подтвердили информацию о жесткой посадке самолета в армянском аэропорту Гюмри. Сообщается, что воздушное судно задело взлетно-посадочную полосу.

- На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в аэропорт «Ширак» в Гюмри уже вылетел резервный борт. Лайнер заберет пассажиров, которые летят обратным рейсом.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал ране о сообщении комитета гражданской авиации Армении о жесткой посадки самолета в аэропорту «Ширак». На борту воздушного судна находились 173 человека. В результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU