2019-08-20T00:05:51+03:00
Происшествия

Авиакомпания опровергла информацию о жесткой посадке самолета в Армении

Сообщается, что у лайнера обнаружено повреждение хвостовой пяты
Мария ИГНАТЬЕВА
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Авиакомпания опровергла информацию о жесткой посадке самолета в АрменииАвиакомпания опровергла информацию о жесткой посадке самолета в АрменииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В авиакомпании «Победа» не подтвердили информацию о жесткой посадке самолета в армянском аэропорту Гюмри. Сообщается, что воздушное судно задело взлетно-посадочную полосу.

- На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в аэропорт «Ширак» в Гюмри уже вылетел резервный борт. Лайнер заберет пассажиров, которые летят обратным рейсом.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал ране о сообщении комитета гражданской авиации Армении о жесткой посадки самолета в аэропорту «Ширак». На борту воздушного судна находились 173 человека. В результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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