На северо-востоке Сирии взорвали больницу
В небольшой провинции Хасеке на северо-востоке Сирии неизвестные взорвали частную больницу. В результате случившегося здание частично обрушено. Сообщается, что подрыв произвели помощью дистанционно управляемых взрывных устройств.
Как отмечает местная правительственная газета al-Watan, неизвестные подорвали здание несколькими взрывными устройствами. Больница находилась в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке.
О жертвах в результате случившегося не сообщается. По данным издания, был нанесен лишь материальный ущерб.
Сайт kp.ru писал ранее, что сирийские ПВО отразили ракетные удары по пригородам Дамаска и Масъяфу. Обстрел велся со стороны Голанских высот и Ливана. Еще один подобный случай произошел в мае. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной базе Эд-Дабаа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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