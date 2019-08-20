2019-08-20T00:25:27+03:00
Происшествия

На северо-востоке Сирии взорвали больницу

Здание частично обрушилось
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
На северо-востоке Сирии взорвали больницуНа северо-востоке Сирии взорвали больницуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В небольшой провинции Хасеке на северо-востоке Сирии неизвестные взорвали частную больницу. В результате случившегося здание частично обрушено. Сообщается, что подрыв произвели помощью дистанционно управляемых взрывных устройств.

Как отмечает местная правительственная газета al-Watan, неизвестные подорвали здание несколькими взрывными устройствами. Больница находилась в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке.

О жертвах в результате случившегося не сообщается. По данным издания, был нанесен лишь материальный ущерб.

Сайт kp.ru писал ранее, что сирийские ПВО отразили ракетные удары по пригородам Дамаска и Масъяфу. Обстрел велся со стороны Голанских высот и Ливана. Еще один подобный случай произошел в мае. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной базе Эд-Дабаа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24