2019-08-20T01:03:31+03:00
Экономика

В России предсказали возможный кризис из-за торговой войны США и Китая

Эксперты отмечают, что ждать его стоит не раньше, чем через год
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России предсказали возможный кризисВ России предсказали возможный кризисФото: Илья СМИРНОВ
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Эксперты сообщили о вероятном кризисе в России, который будет выражаться в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях. Катализатором для этого может послужить торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем.

- Если она достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран – это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта, - отмечается в обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Как сообщает ТАСС, в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса. По словам экспертов, именно это период отмечается кратковременная рецессия.

- Если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже - в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике, - говорят эксперты.

Эксперты отдельно подчеркивают, что даже если это и случится, то раньше, чем через год или полтора ждать кризиса не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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