Минтруд оценил идею штрафовать за курение в рабочее время

СЕГОДНЯ 01:14 2019-08-20T01:14:17+03:00

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Министерство труда России оценило идею Минздрава штрафовать сотрудников за перекуры в рабочее время. В ведомстве уточнили, что работу по укреплению общественного здоровья они поддерживают, однако курение не может быть фактором, влияющим на зарплату.

- Ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо. Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее Минздрав предложил работодателям штрафовать сотрудников за перекуры. Такая идея прописана в программе «Укрепление здоровья работающих». В ведомстве подчеркнули, что это только предложение, а общественность уже отреагировала негативно.

ИСТОЧНИК KP.RU