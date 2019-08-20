2019-08-20T02:00:26+03:00
Политика

В стратегических учениях «Центр-2019» примут участие больше 128 тысяч военных

Военнослужащие из восьми стран съедутся на полигоны
Мария ИГНАТЬЕВА
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В стратегических учениях «Центр-2019» примут участие больше 128 тысяч военныхВ стратегических учениях «Центр-2019» примут участие больше 128 тысяч военныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минобороны России объявило список участников стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». Около 128 тысяч военных из восьми стран съедутся на полигоны.

- Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, - сообщили в ведомстве.

На полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части России будут задействованы около 13 тысяч человек, больше 10,5 тысяч из которых – военные РФ. Также к учениям привлекут до 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и порядка 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Напомним, что пройдут учения «Центр-2019» с 16 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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