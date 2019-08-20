2019-08-20T02:28:08+03:00
Происшествия

Площадь пожаров на Канарских островах увеличилась до десяти тысяч гектаров

Со стихией не могут справиться вот уже неделю
Мария ИГНАТЬЕВА
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Площадь пожаров на Канарских островах увеличилась до десяти тысяч гектаровПлощадь пожаров на Канарских островах увеличилась до десяти тысяч гектаровФото: REUTERS
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Площадь природных пожаров на испанском острове Гран-Канария на Канарских островах выросла до десяти тысяч гектаров. На огонь вылили с воздуха около миллиона литров воды.

- Периметр пожара увеличивается до 75 километров, и, по оценкам, пострадало 10 тысяч гектаров земли, - сообщается в аккаунте в Twitter службы спасения Канарских островов.

Более того, стремительное развитие пожара делает необходимым оповещение жителей деревни Ла-Алдеа и верхней части Могана о возможной эвакуации. Завтра к месту пожара прибудут два дополнительных вертолета, для тушения огня. Возгорание уже назвали «самым важным пожаром года по всей Испании».

Сайт kp.ru писал ранее, что почти восемь тысяч человек эвакуированы из-за пожаров на Канарах. Со стихией не могут справиться вот уже неделю.

Пожар на острове Гран-Канария охватил свыше тысячи гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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