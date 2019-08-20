2019-08-20T03:02:45+03:00
Общество

Названы самые популярные приметы среди туристов

Чаще всего путешественники стараются «присесть на дорожку»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Названы самые популярные приметы среди туристовНазваны самые популярные приметы среди туристовФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты выяснили, какие приметы наиболее популярны среди путешественников. Больше половины опрошенных туристов прежде, чем отправиться в поездку, стараются присесть на дорожку. Всего в исследовании приняли участие больше полутора тысяч человек.

Наименее популярными ответами стали малоизвестные приметы. Около шести процентов опрошенных рассказали, что самые благоприятные дни для дороги – середина недели и выходные, а летать в понедельник и пятницу - не к добру. Еще столько же ответили, что перед поездкой нужно подержаться за угол стола, чтобы путешествие прошло хорошо.

Порядка семи процентов участников опроса перед выходом из дома не оглядываются назад, а около девяти процентов боятся встретить женщину с пустыми ведрами или пакетами на выходе из дома.

Первые места заняли самые популярные приметы, как выяснили специалисты Ozon.travel. Присесть на дорожку предпочитают 52 процента опрошенных, еще 20 процентов стараются ничего не зашивать перед поездкой, чтобы не навлечь на себя и грядущее путешествие беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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