На Украине предрекли тяжелую зиму

СЕГОДНЯ 03:47 2019-08-20T03:47:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предрек стране тяжелую зиму из-за споров с Россией по транзиту газа. Он сообщил, что в незалежной низкое накопление угля, а с компаниями тепловой генерации была сложная и острая дискуссия.

Как сообщает телеканал «Наш», ссылаясь на представителя Зеленского, украинские власти настаивают на том, что теплогенерирующим компаниям нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.

- Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа, - заявил Герус.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа. Глава Минэнерго РФ Александр Новак указал, что в Москве предпочитают продавать газ украинской стороне напрямую.

ИСТОЧНИК KP.RU