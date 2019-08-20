2019-08-20T04:28:48+03:00
Политика

Британские истребители сопроводили два российских самолета над Балтийским морем

Typhoon были подняты в воздух с аэродрома в Эстонии
Мария ИГНАТЬЕВА
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Британские истребители сопроводили два российских самолета над Балтийским моремБританские истребители сопроводили два российских самолета над Балтийским моремФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские ВВС в понедельник, 19 августа были подняты в небо с военного аэродрома Эмари в Эстонии, чтобы сопроводить российские самолеты. СУ-30 пролетали над Балтийским морем.

- Самолеты Typhoon, находящиеся Эстонии в рамках миссии НАТО, перехватили два российских истребителя Су-30 Flanker, когда они проходили над Балтийским морем, - сообщает в своем аккаунте в Twitter Министерство бороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что перехват проводился на профессиональном уровне.

Сайт kp.ru писал ранее, что самолеты ВВС Великобритании приступили к охране воздушного пространства стран Балтии весной 2019 года. Четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon сменили самолеты военно- воздушных сил Германии такой же модели. Они выполняли миссию охраны воздушного пространства в небе над странами Балтии с августа прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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