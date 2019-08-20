2019-08-20T05:26:55+03:00
Общество

Умер Ларс Ларсен, датский миллиардер

Ларс Ларсен умер в возрасте 71 года
Мария ИГНАТЬЕВА
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Умер Ларс Ларсен, датский миллиардерУмер Ларс Ларсен, датский миллиардерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Умер Ларс Ларсен, датский миллиардер, который был основателем магазинов розничной торговли Jysk и один из самых богатых людей страны. Его не стало в возрасте 71 года.

Ларвсен занимал 424-ю строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes в 2019 году. Его состояние составляло 4,4 миллиарда долларов.

Как пишет Forbes, миллиардер умер в понедельник, 19 августа. С поста председателя Jysk он ушел двумя месяцами ранее после того, как ему поставили диагноз рак.

- Дания потеряла одного из своих гигантов, - сказал в своем твиттере глава Датской торговой палаты и бывший министр бизнеса Брайан Миккельсен.

В 2004-м году бизнесмен выпустил автобиографию «Меня зовут Ларс Ларсен, у меня есть для вас отличная сделка!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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