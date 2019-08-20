СЕГОДНЯ 06:48 2019-08-20T06:48:40+03:00

При обстреле турецкого конвоя в Сирии погибли три человека Фото: REUTERS

Еще 12 человек получили ранения

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Министерство обороны Турции сообщило, что при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе погибли три местных жителя. Ранения получили еще 12 человек.

Сообщается, что сирийские истребители нанесли удары, когда турецкие войска находились в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации.

- Анкара решительно осуждает атаку режима Асада на конвой ВС Турции в «зоне деэскалации», которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней, - цитирует Anadolu представителей военного ведомства.

Известно, что авиаудар по конвою нанесли около 8:55 утра. Как писал ранее сайт kp.ru, снаряды разорвались в непосредственной близости от турецких боевых машин. Местные жители поспешили покинуть район конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU