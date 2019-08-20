На западе Мексики неизвестные расстреляли шестерых человек

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-20T07:04:19+03:00

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На западе Мексики произошла перестрелка, в которой погибли шесть человек. Сообщается, что четверо из них мужчины, еще двое жертв – женщины.

Случилось все в понедельник в одном из районов города Самора в штате Мичоакан. Личность преступника и мотив не установлены. Убитых доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения опознания. Местные СМИ пишут, что стрельба могла стать причиной разборок между наркокартелями.

Напомним, что сайт kp.ru писал о перестрелке в торговом центре в Техасе. Там погибли 20 человек.Еще 26 случайных людей получили ранения различной степени тяжести. Преступник признался, что пошел на преступление на почве ненависти. В тот же день выстрелы прозвучали в Огайо. Там погибли десять человек, еще 24 человека получили ранения. Очевидцы сообщали, что полицейские на месте ликвидировали стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU