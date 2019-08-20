2019-08-20T07:57:23+03:00
Общество

В Госдуме предложили установить в школах шкафчики для вещей учащихся

Многие дети жалуются на то, что им приходится каждый день носить тяжелые портфели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещейВ ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутат Государственной думы Василий Власов предложил установить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей учащихся. Соответствующая инициатива была направлена министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Власов пояснил, что много общался с ребятами из средних общеобразовательных учреждений по всей стране, и те неоднократно обращались к нему с интересными идеями. Причем предложение об установке индивидуальных шкафчиков звучало довольно часто.

Дело в том, что сейчас школьникам приходится ежедневно носить с собой большой объем вещей - рюкзаки получаются очень тяжелые. Шкафы для личных вещей могли бы разрешить ситуацию, а также стимулировать учащихся на выполнение домашних заданий в стенах образовательного учреждения в коллективе. Это бы способствовало их социализации. Кроме того, в шкафчиках можно оставлять мобильные телефоны на время занятий, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее ряд ведомств предложил ограничить использование мобильных устройств в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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