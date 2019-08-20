2019-08-20T08:46:03+03:00
Дом. Семья

В Китае запускают массовую продажу клонированных котов

Создание копии домашнего питомца обойдется в 35,4 тысячи долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Массовая торговля клонированными котами начинается в КитаеМассовая торговля клонированными котами начинается в КитаеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Китайская компания Sinogene в ближайшее время запустит массовую продажу клонированных котов. Накануне ученым удалось успешно воспроизвести первую генетическую копию такого питомца - котенка назвали Чеснок и ему уже исполнился месяц.

Клонированный малыш появился на свет во второй половине июля. Однако рассказали о нем лишь сейчас, когда животное уже окрепло и доказало жизнеспособность.

"После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию", - поделился планами заместитель управляющего компании Чжао Цзяньпин.

Он рассказал, что в будущем Sinogene планирует "плодить" также лошадей и почтовых голубей. Воспроизведение копии домашнего любимца обойдется в 250 тысяч юаней или 35,4 тысячи долларов, передает портал ZOL.

Сайт kp.ru писал, что клонирование кошек в мире проходит довольно успешно. Однако еще десять лет назад такие животные жили очень недолго и быстро старились, да и получались они более агрессивными.

К слову, в России сейчас живут всего несколько клонов. Овчарки Том и Джек охраняют заключенных в Якутии. Обе они являются точными копиями знаменитой южнокорейской собаки-ищейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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