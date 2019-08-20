2019-08-20T09:34:13+03:00
Общество

Марк Захаров попал в реанимацию с подозрением на воспаление легких

Коллеги худрука театра «Ленком» надеются, что от «отделается легким испугом»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Режиссер находится в одной из московских клиникРежиссер находится в одной из московских клиникФото: Иван ВИСЛОВ
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Режиссер «Обыкновенного чуда» и двухсерийного фильма «12 стульев» попал в больницу. Минувшей ночью СМИ сообщили, что Марк Захаров находится в реанимации. Медики подозревают двухстороннее воспаление легких. Но точный диагноз можно будет поставить только после всех анализов. Коллеги 85-летнего худрука театра «Ленком» подтвердили ТАСС, что Захаров действительно находится в одной из московских клиник.

- Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление легких. Мы надеемся, что он отделался легким испугом, - сказал директор театра Марк Варшавер.

В театре Захаров служит в должности художественного руководителя с 1973 года. За почти пять десятков лет он поставил спектакли, ставшие классикой сцены – «Женитьба», «Юнона и Авось», «Тиль».

В интервью kp.ru Марк Захаров размышлял о современном театре и об отношении с артистами. Как руководитель он учит свой коллектив находить то, ради чего зритель захочет подарить театру 2-3 часа своего времени, а не проведет эти часы в ресторане, на выставке или каком-нибудь фестивале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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