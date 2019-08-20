Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда в связи "с утратой доверия"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова в связи "с утратой доверия". Соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник, 20 августа.
"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверии", - говорится в тексте документа, размещенного на официальном портале правовой информации.
Напомним, что чиновник еще в июле признал свою вину в мошенничестве и подал в отставку. Сейчас он находится под стражей в одном из столичных изоляторов.
По версии следствия, Иванов получил крупную взятку в размере 4,4 миллиона рублей от сотрудника компании "Техносерв", которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство.
Сайт kp.ru писал, что замглавы ПФР раскаялся в содеянном и просил не заключать его под стражу - даже прокуратура настаивала на домашнем аресте, но суд решил иначе.
ИСТОЧНИК KP.RU