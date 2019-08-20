Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда в связи "с утратой доверия"

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-20T11:46:54+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова в связи "с утратой доверия". Соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник, 20 августа.

"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверии", - говорится в тексте документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Напомним, что чиновник еще в июле признал свою вину в мошенничестве и подал в отставку. Сейчас он находится под стражей в одном из столичных изоляторов.

По версии следствия, Иванов получил крупную взятку в размере 4,4 миллиона рублей от сотрудника компании "Техносерв", которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство.

Сайт kp.ru писал, что замглавы ПФР раскаялся в содеянном и просил не заключать его под стражу - даже прокуратура настаивала на домашнем аресте, но суд решил иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU