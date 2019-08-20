ФАН расскажет о Классификаторе СМИ на онлайн-конференции

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-20T12:18:01+03:00

Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 августа впервые в своей истории проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.

Агентство ответит на все вопросы о новом проекте

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В среду, 21 августа, Федеральное агентство новостей (ФАН) проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев расскажет подробности о Классификаторе СМИ.

Ранее агентство опубликовало Классификатор СМИ, согласно которому вся пресса была разделена на пять категорий: иностранные, государственные, антироссийские, патриотические и общественно-политические. Это было сделано для того, чтобы помочь читателю определиться, из каких источников ему будет лучше брать информацию.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду», - заявил руководитель проекта Евгений Зубарев.

ИСТОЧНИК KP.RU