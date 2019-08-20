ФАН расскажет о Классификаторе СМИ на онлайн-конференции
В среду, 21 августа, Федеральное агентство новостей (ФАН) проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев расскажет подробности о Классификаторе СМИ.
Ранее агентство опубликовало Классификатор СМИ, согласно которому вся пресса была разделена на пять категорий: иностранные, государственные, антироссийские, патриотические и общественно-политические. Это было сделано для того, чтобы помочь читателю определиться, из каких источников ему будет лучше брать информацию.
«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду», - заявил руководитель проекта Евгений Зубарев.
ИСТОЧНИК KP.RU