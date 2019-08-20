2019-08-20T12:18:01+03:00
Общество

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ на онлайн-конференции

Агентство ответит на все вопросы о новом проекте
KP.RU
Поделиться:
Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 августа впервые в своей истории проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 августа впервые в своей истории проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.
Изменить размер текста:

В среду, 21 августа, Федеральное агентство новостей (ФАН) проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев расскажет подробности о Классификаторе СМИ.

Ранее агентство опубликовало Классификатор СМИ, согласно которому вся пресса была разделена на пять категорий: иностранные, государственные, антироссийские, патриотические и общественно-политические. Это было сделано для того, чтобы помочь читателю определиться, из каких источников ему будет лучше брать информацию.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду», - заявил руководитель проекта Евгений Зубарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генпрокуратура заподозрила Атамбаева в незаконном обогащении
В московских детсадах отменили обязательную справку о контакте с больными
В Польше уничтожили свыше 420 советских памятников вне мест захоронений
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения
Не лей йод на раны: врачи напомнили о правилах использования антисептиков
Трамп обсудил Brexit с Джонсоном
Роспотребнадзор сообщил сколько времени школьникам можно проводить у экранов
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда в связи "с утратой доверия"
МИД КНР: ракетные испытания США подтверждают истинные цели выхода из ДРСМД
Кнопка не сдается: кнопочные мобильники удерживают четверть рынка в России
Банки предупреждают о мошеннических атаках на счета клиентов
Резервный самолет забрал пассажиров из аэропорта Гюмри