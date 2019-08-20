Генпрокуратура заподозрила Атамбаева в незаконном обогащении

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-20T12:27:59+03:00

На 120 объектов имущества экс-президента Киргизии и его родственников наложен арест

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Генеральная прокуратура Киргизии заподозрила бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в незаконном обогащении. По этому факту начато досудебное производство, сообщили в надзорном ведомстве.

Также в рамках расследования на 120 объектов имущества политика и его близких родственников наложен арест, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что 8 августа 2019 года Атамбаева задержали в его резиденции в селе Кой-Таш. Дом пришлось брать штурмом, в результате чего пострадали около ста человек, один погиб.

В настоящий момент экс-президента обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям, в их числе убийство, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении правоохранителей. Также Атамбаев является фигурантом дел, касающихся модернизации теплоэлектростанции Бишкека и покупки здания "Форума". Бывший глава государства пробудет по стражей по крайней мере до 26 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724702" frameborder="0"></iframe> В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU