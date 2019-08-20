Генпрокуратура заподозрила Атамбаева в незаконном обогащении
Генеральная прокуратура Киргизии заподозрила бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в незаконном обогащении. По этому факту начато досудебное производство, сообщили в надзорном ведомстве.
Также в рамках расследования на 120 объектов имущества политика и его близких родственников наложен арест, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что 8 августа 2019 года Атамбаева задержали в его резиденции в селе Кой-Таш. Дом пришлось брать штурмом, в результате чего пострадали около ста человек, один погиб.
В настоящий момент экс-президента обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям, в их числе убийство, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении правоохранителей. Также Атамбаев является фигурантом дел, касающихся модернизации теплоэлектростанции Бишкека и покупки здания "Форума". Бывший глава государства пробудет по стражей по крайней мере до 26 октября.
В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU