Глава МИД Ирана встретится с президентом Франции в Париже

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-20T12:42:16+03:00

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Париж на этой неделе и встретиться со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также президентом республики Эммануэлем Макроном.

Переговоры состоятся в пятницу, 23 августа. Об этом рассказал сам Зариф по прибытии в Стокгольм вечером в понедельник, 19 августа. Министр подчеркнул даже нахождение под американскими санкциями не мешает ему выполнять свои рабочие обязанности, передает Mehr.

Сайт kp.ru писал, что Париж изначально был настроен на сохранение ядерной сделки с Ираном, а потому активно контактировал с Тегераном. Эммануэль Макрон даже пообещал лично изучить возможности возобновления диалога по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, а накануне затронул эту тему и в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU