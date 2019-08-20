2019-08-20T12:43:32+03:00
Происшествия

Российское посольство в Турции отслеживает ситуацию с пострадавшей девочкой

12-летнюю россиянку госпитализировали после инцидента в бассейне
Ася РОМАНЧУК
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Школьница из России пострадала во время отдыха в ТурцииШкольница из России пострадала во время отдыха в ТурцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские дипломаты подтвердили несчастный случай в бассейне одного из отелей Турции, произошедшей со школьницей из Санкт-Петербурга. Накануне подросток была госпитализирована из отеля в Бодруме. Рука школьницы попала в насос бассейна.

Как сообщает телеканал «360», девочка до сих пор находится в коме, в сознание она ни разу не приходила. По словам матери, у дочери за эти два дня пять раз останавливалось сердце.

- Подтверждаем информацию о происшествии с 12-летней девочкой. В настоящий момент она находится в больнице города Денизли. Состояние критическое. Страховая компания со своей стороны принимает необходимые меры. Наше генконсульство в Анталье отслеживает ситуацию. Обстоятельства происшествия уточняются, – заявила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

ЧП произошло 18 августа: в этот день рука юной россиянки попала в насос бассейна. После отключения аппарата помочь ребенку не удалось. Персонал гостиницы смог вытащить девочку лишь с частью трубы. Ребенка оперативно отвезли в больницу города Денизли. Страховая компания предоставила родителям пострадавшей школьницы апартаменты рядом с больницей на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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