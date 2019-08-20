2019-08-20T12:54:40+03:00
Политика

Сядет надолго или сбежит: Украинский судья предрек, чем закончатся уголовные дела в отношении Порошенко

Экс-президента Украины обвиняют в госизмене и отмывании доходов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бывшему президенту Украины грозит длительный тюремный срок. Если он, конечно, не успеет до этого эмигрировать. Об этом в передаче «В гостях у Дмитрия Гордона» сообщил глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Другого варианта, например, что суд оправдает Порошенко, Вовк экс-президенту не оставил.

Напомним, уголовные дела в отношении Петра Порошенко возбудили по нескольким серьезным статьям – госизмена, отмывание доходов, злоупотребление служебным положением. В сумме это тянет на серьезный срок.

Уголовные дела возбудили по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Заставить Портнова отступить может по мнению судьи только участие в деле новой киевской власти.

- Например, если Порошенко дадут особый статус, - уточнил Вовк.

Состояние пятого главы Украины по данным «Форбса» оценивается от 1,1 о 1,3 миллиарда в валюте США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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