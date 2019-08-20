2019-08-20T13:00:54+03:00
Происшествия

Полиция ищет пассажиров Cadillac, открывших стрельбу в тоннеле Москвы

Очевидцы сообщили о выстрелах на транспортной развязке ночью в понедельник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские не нашли следов стрельбы в тоннелеПолицейские не нашли следов стрельбы в тоннелеФото: Тимур ХАНОВ
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Неизвестные открыли стрельбу в Октябрьском тоннеле Москвы. Полиция приступила к поискам дебоширов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Очевидцы сообщили о выстрелах ночью в понедельник, 19 августа, около 02:40 мск. На место инцидента прибыли полицейские, но задержать никого не удалось. Следов от пуль также не обнаружили.

На настоящий момент известно, что огонь открыли из тонированного автомобиля марки Cadillac, а в качестве оружия, предположительно, использовался охолощенный автомат Калашникова. Он свободно продается в магазинах и не считается стрелковым оружием.

"В настоящее время проводится проверка с целью установления орудия стрельбы и задержания подозреваемых", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Сайт kp.ru писал, что минувший ночью в Киеве также произошла стрельба. Возле станции метро "Голосеевского" поссорились две группы мужчин, большая часть которых разбежалась, когда кто-то из них применил травматическое оружие. Пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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