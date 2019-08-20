ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-20T13:35:11+03:00

CNN заплатит 200 тысяч рублей за превышение громкости рекламы Фото: ТАСС

Ведомство зафиксировало несколько случаев, когда громкость рекламы значительно превышала норму

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Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей за трансляцию рекламы, громкость которой превышает допустимый законодательством уровень.

Речь идет о видеофрагментах с демонстрацией логотипа вещательной студии и информации о ней. Превышение громкости в данных случаях составляло от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

Компания была привлечена к административной ответственности в минувший понедельник, 19 августа. Штраф наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни", которое занимается дистрибуцией канала в России.

"ФАС России признала [учредителя]... как рекламораспространителя виновным в нарушении Закона о рекламе", - сообщается на сайте ведомства.

"КП" писала, что ранее антимонопольная службы оштрафовала также томского предпринимателя. Ведомству не понравился рекламный баннер цветочного магазина про "низкие поцелуи".

ИСТОЧНИК KP.RU