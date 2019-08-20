ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей за трансляцию рекламы, громкость которой превышает допустимый законодательством уровень.
Речь идет о видеофрагментах с демонстрацией логотипа вещательной студии и информации о ней. Превышение громкости в данных случаях составляло от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.
Компания была привлечена к административной ответственности в минувший понедельник, 19 августа. Штраф наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни", которое занимается дистрибуцией канала в России.
"ФАС России признала [учредителя]... как рекламораспространителя виновным в нарушении Закона о рекламе", - сообщается на сайте ведомства.
"КП" писала, что ранее антимонопольная службы оштрафовала также томского предпринимателя. Ведомству не понравился рекламный баннер цветочного магазина про "низкие поцелуи".
ИСТОЧНИК KP.RU