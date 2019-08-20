Новосибирские ученые создают обновленную версию коллайдера

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-20T13:38:58+03:00

Ускоритель будет меньше, но мощнее, чем планировалось

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Российские специалисты приступили к работе по созданию нового ускорителя. Планируется, что коллайдер будет меньше, но мощнее. Разработкой проекта занимается Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН в Новосибирске.

С помощью коллайдера ученые планируют решить загадку антиматерии, а также внести изменения в стандартную модель взаимодействия элементарных частиц, которая сейчас не объясняет происхождение вещества, темной материи и энергии.

Для достижения необходимых значений энергии обычно используются установки, обладающие значительными размерами, как, например, Большой адронный коллайдер, длина которого 27 км. Стоимость подобных ускорителей также достаточно велика. Однако российские ученые предложили иной подход — использование большей интенсивности, а не энергии, благодаря чему ускоритель займет сравнительно малую площадь.

Предположительно, стоимость реализации проекта составляет около 37 млрд рублей, срок создания установки — шесть лет с момента начала финансирования работ. Кстати, ученым удалось создать обновленную коллайдера – дешевле и вдвое компактнее, чем планировалось, но при этом мощнее. Периметр ускорителя сократился с 800 м до 470 м, что уменьшило стоимость установки, и при этом удалось улучшить ее параметры: максимальная энергия в пучке увеличилась с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ.

Новый инструмент, разрабатываемый новосибирскими учеными, обеспечит мировой приоритет отечественной науке в течение 10 лет, отмечают «Известия». Предоставить обновленную версию проекта ученые института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН планируют в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU