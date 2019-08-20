2019-08-20T13:47:59+03:00
Происшествия

Самолет рейса Москва-Париж экстренно сел в Люксембурге

Решение принято из-за сообщения о проблеме в системе торможения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет летел из Москвы в ПарижСамолет летел из Москвы в ПарижФото: REUTERS
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Следовавший из Москвы в Париж самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в Люксембурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Решение принято капитаном воздушного судна после того, как на бортовой панели всплыло уведомление о проблеме с системой торможения.

"Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет", — уточнил представитель Air France.

По его словам, лайнер продолжил полет после проведения ряда технических проверок, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее неприятный инцидент произошел также с самолетом авиакомпании "Победа" в Армении. Лайнер зацепил взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Ширак" и повредил хвостовую пяту. Пассажиры, которые должны были лететь в Москву на этом воздушном судне, дождались резервного борта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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