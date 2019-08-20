В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам
В соборе Парижской Богоматери после месячного перерыва возобновились ремонтные работы. Вынужденная приостановка была связана с высоким содержанием свинца в воздухе из-за пожара, во время которого расплавилось около 400 тонн металла.
В ближайшее время рабочие должны будут разобрать строительные леса которые сильно пострадали в огне и в любой момент могут обрушиться. Кроме того специалистам предстоит установить временную кровлю над католическим храмом, и только после этого в соборе начнутся реставрационные работы. Предполагается, что это случится не раньше, чем в первой половине 2020 года, передает сайт телеканала «Звезда».
В настоящее время в соборе Нотр-Дам уже проведены работы по расчистке опасных отходов. Для обеспечения безопасности рабочих, местных жителей и туристов введены дополнительные меры безопасности, передает сайт news.ru.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Через час после возгорания обрушилась крыша Нотр-Дама, однако сам собор пожарным удалось отстоять.
Собор Парижской Богоматери в огне.
ИСТОЧНИК KP.RU