2019-08-20T13:55:00+03:00
Общество

В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам

В ближайшее время рабочие уберут леса и установят временную кровлю
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Париже возобновились работы в соборе Нотр-ДамВ Париже возобновились работы в соборе Нотр-ДамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В соборе Парижской Богоматери после месячного перерыва возобновились ремонтные работы. Вынужденная приостановка была связана с высоким содержанием свинца в воздухе из-за пожара, во время которого расплавилось около 400 тонн металла.

В ближайшее время рабочие должны будут разобрать строительные леса которые сильно пострадали в огне и в любой момент могут обрушиться. Кроме того специалистам предстоит установить временную кровлю над католическим храмом, и только после этого в соборе начнутся реставрационные работы. Предполагается, что это случится не раньше, чем в первой половине 2020 года, передает сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время в соборе Нотр-Дам уже проведены работы по расчистке опасных отходов. Для обеспечения безопасности рабочих, местных жителей и туристов введены дополнительные меры безопасности, передает сайт news.ru.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Через час после возгорания обрушилась крыша Нотр-Дама, однако сам собор пожарным удалось отстоять.

Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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