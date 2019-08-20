Роспотребнадзор определил нормы учебного расписания для школьников

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-20T14:50:37+03:00

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В Роспотребнадзоре советуют учитывать дневную и недельную умственную работоспособность, трудность предметов, а также чередование предметов по сложности при составлении расписания уроков. Четверг и пятница должны быть облегченными для предупреждения переутомления. Учебный режим необходимо составлять, учитывая сложность предметов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) считают оптимальным для учеников 5-6 классов не более шести уроков, а для 7-11 классов - не более семи. Для первоклассников наиболее трудные предметы проводятся на втором уроке; для школьников 2-4 классов – на 2-3 уроках, а для 5-11 классов - на 2-4 уроках.

Ранее в федеральной службе назвали оптимальный вес школьного портфеля для первоклассников и второклассников. Рюкзак вместе с учебниками и школьной канцелярией не должен весить больше 2,2 килограммов. Также в начале июля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU