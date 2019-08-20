Песков: встреча Путина и Зеленского пока не планируется

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-20T14:37:14+03:00

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Каких-либо планов по организации встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока нет, как и договоренностей по следующему обмену мнениями в рамках "нормандского формата". Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"Нет, пока никакой даты не фигурирует", - сказал представитель Кремля, уточнив, что даже "наметок нет".

При этом, возвращаясь к переговорам Путина и Зеленского, Песков заявил, что здесь больше вопросов, чем ответов. Определенная работа в этом направлении ведется, и как только что-то будет согласовано, общественность проинформируют. Так, например, уже в ближайшее время может состояться встреча помощников президентов.

Сайт kp.ru писал, что Путин и Зеленский еще ни разу не встречались - только говорили по телефону. И даже это уже прогресс, поскольку на звонки экс-президента Украины Петра Порошенко российский лидер в последнее время уже не отвечал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719794" frameborder="0"></iframe> «Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU