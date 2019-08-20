2019-08-20T14:50:34+03:00
Здоровье

У российских детей стали чаще выявлять врожденные пороки органов зрения и сердца

Причиной аномалий медики называют плохую экологию и генетические сбои
Ася РОМАНЧУК
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Дети все чаще сталкиваются с заболеваниями органов зренияДети все чаще сталкиваются с заболеваниями органов зренияФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Росстата, за последние пять лет число детей с пороками развития органов зрения в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 42%. Если в 2014 году таких больных было чуть больше 6 тысячи человек, то в 2018-м стало больше 8,5 тысячи человек.

Среди подростков (15–17 лет) тенденция еще заметнее — число врожденных аномалий выросло на 56%. В числе самых распространённых пороков органов зрения - врождённый стеноз (сужение) слёзного протока, заворот век, врождённое помутнение роговицы, врождённый птоз века (аномально низкое положение), полное отсутствие слёзного аппарата.

По словам профессора, доктора медицинских наук, офтальмохирурга Вячеслава Куренкова, значительную роль в развитии врождённых болезней глаз играет воздействие отравляющих веществ, вирусов, инфекций на плод во время беременности. Кроме того, неполадки в геноме матери и отца ребёнка могут стать причиной развития патологий у него, сообщил он в беседе с News.ru.

К сожалению, нередко и российских детей и подростков выявляются и врожденные пороки системы кровообращения. За последние пять лет число больных детей младше 14 лет выросло на 15%, подростков 15–17 лет — на 7.3%.

- Чаще всего выявляются дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, аортальный стеноз. Основная причина аномалий - неблагоприятное воздействие окружающей среды, сбои в геноме, курение и наркомания родителей, - объяснил кандидат медицинских наук, кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им Н.Н. Бурденко Алексей Фёдоров.

Однако медики отмечают, что рост выявляемых болезней говорит скорее не об ухудшении ситуации, а, наоборот, об улучшении диагностики. Это напрямую связано с открытием нескольких специализированных центров по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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