ЦБ: Блокировка банковских карт на 30 дней может быть неэффективной

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-20T14:56:21+03:00

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Ассоциация банков России предложила блокировать банковскую карту пользователей при получении ими подозрительных средств. Цель - оперативная блокировка счетов мошенников, а значит и возросший шанс для пострадавших клиентов вернуть свои деньги. Карта может быть заблокирована на 2 дня, а в случае, если отправитель денежных средств обратится в полицию, то на 30 рабочих дней. По нынешним правилам, подозрительная транзакция может быть прервана лишь на этапе списания денег со счета. Поэтому даже если человек быстро среагировал и обратился в банк, он уже все равно не может вернуть свои деньги.

В Центральном банке к этой инициативе отнеслись весьма скептически, объяснив, что такая мера едва ли поможет бороться с мошенниками.

- По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП (книга учета сообщений о происшествиях) может существенно превышать отмеченный срок, - сказали в пресс-службе регулятора.

Таким образом, мошенники уже успеют списать деньги с карты до того, как её заблокируют, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU