2019-08-20T15:05:54+03:00
Общество

Песков призвал искать «золотую середину» в вопросе использования нелегальных лекарств

Пожалев больных детей, он отметил, что зачастую они становятся прикрытием для преступников
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с использованием иностранных лекарств, попадающих под запреты РФ.

«Все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации с тем, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений. Но в то же время все мы знаем, к сожалению, об имеющих место попытках прикрытия вот этой темой попыток распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным. Соответственно, здесь нужно найти золотую середину, вопросом этим давно занимаются», - добавил Песков.

Вопрос использования зарубежных сильнодействующих лекарств активно обсуждается в последнее время, сообщает ТАСС. Сайт kp.ru ранее писал об деле Елены Богомиловой, купившей смертельно больному ребенку лекарства за рубежом. Ее арестовали прямо при получении посылки. Тоже самое случилось и с Екатериной Конновой, арестованной за попытку продать не подошедшее сыну дорогое лекарство от эпилепсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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