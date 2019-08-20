Песков не знает, кому подчиняются сигнализирующие о радиации станции

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-20T14:59:54+03:00

Кремль не несет ответственности за то, что происходит с этими учреждениями, и почему они перестали работать

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кому подчиняются станции замера радиации у нас в стране, а потому не может ответить на вопрос о причине прекращения их работы.

Дело в том, что ранее сразу несколько таких учреждений перестали передавать актуальные данные. Случилось это вскоре после того, как на полигоне в Архангельской области произошел взрыв жидкостной реактивной установки.

"Я, честно говоря, не знаю, кому они (станции - прим. ред) подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается", - сказал Песков.

При этом он добавил, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает полную информацию о происходящем на месте ЧП, а потому стоит ориентироваться на его заявление об отсутствии опасности повышения радиационного фона.

Сайт kp.ru писал, что в результате взрыв на военном полигоне под Северодвинском погибли два человека. Эксперты и местные жители стали замерять радиационный фон сразу после аварии, но серьезных превышений не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU