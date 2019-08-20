В Армении зафиксированы случаи заражения сибирской язвой

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-20T15:05:55+03:00

В больнице находятся уже восемь пациентов с таких диагнозом

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По меньшей мере восемь жителей Армении заразились опасным инфекционным заболеванием - сибирской язвой. Все они сейчас находятся под медицинским наблюдением в одной из больниц города Мартуни Гегаркуниксой области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Первыми в больницу доставили двух мужчин, руки которых были усыпаны язвами. Оба пострадавших сообщили, что за несколько дней до появления высыпаний обрабатывали коровье мясо.

"В результате рейда медицинских работников в село Геговит, выявлены еще шесть случаев кожной формы сибирской язвы. Все пострадавшие направлены в больницу для обследования и прохождения лечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Медики все еще находятся в селе для возможного выявления новых случаев заражения. Инспекционный орган пищевой безопасности уже проинформирован о случившемся.

Сайт kp.ru писал, что ранее в августе сибирскую язву нашли в Белоруссии. Последний такой случай был зафиксирован аж 20 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU