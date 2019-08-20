2019-08-20T15:05:55+03:00
Происшествия

В Армении зафиксированы случаи заражения сибирской язвой

В больнице находятся уже восемь пациентов с таких диагнозом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Инспекционный орган пищевой безопасности проинформирован о случившемсяИнспекционный орган пищевой безопасности проинформирован о случившемсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере восемь жителей Армении заразились опасным инфекционным заболеванием - сибирской язвой. Все они сейчас находятся под медицинским наблюдением в одной из больниц города Мартуни Гегаркуниксой области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Первыми в больницу доставили двух мужчин, руки которых были усыпаны язвами. Оба пострадавших сообщили, что за несколько дней до появления высыпаний обрабатывали коровье мясо.

"В результате рейда медицинских работников в село Геговит, выявлены еще шесть случаев кожной формы сибирской язвы. Все пострадавшие направлены в больницу для обследования и прохождения лечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Медики все еще находятся в селе для возможного выявления новых случаев заражения. Инспекционный орган пищевой безопасности уже проинформирован о случившемся.

Сайт kp.ru писал, что ранее в августе сибирскую язву нашли в Белоруссии. Последний такой случай был зафиксирован аж 20 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Женщину, пострадавшую при жесткой посадке самолета в "Жуковском", выписали из больницы
Эксперты заявили, что США утратили свое военное превосходство в Тихом океане
В Нур-Султане экстренно приземлился самолет с поврежденной стойкой шасси
Юрист: законные способы получения запрещенных лекарств для детей не работают
В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами
Песков призвал искать «золотую середину» в вопросе использования нелегальных лекарств
Песков не знает, кому подчиняются сигнализирующие о радиации станции
ЦБ: Блокировка банковских карт на 30 дней может быть неэффективной
У российских детей стали чаще выявлять врожденные пороки органов зрения и сердца
В Кремле диалог Путина и Макрона назвали доверительным
Песков: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
Роспотребнадзор определил нормы учебного расписания для школьников
Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотного разведчика
«Европа от Лиссабона до Владивостока»: Макрон написал в Facebook пост на русском языке
Вооруженный тесаком мужчина ранил трех человек в Гонконге
В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам
Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за то, что тот расшевелил Роскосмос
Самолет рейса Москва-Париж экстренно сел в Люксембурге
Новосибирские ученые создают обновленную версию коллайдера
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Рогозину показали осетинского робота, танцующего лезгинку
Российская ракета будет в несколько раз дешевле западных аналогов
США дополнительно выделят Афганистану $125 млн гуманитарной помощи