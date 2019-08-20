В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами
Бразильские СМИ сообщают, что в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.
Инцидент произошел во вторник утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой.
По последней информации местных СМИ, мужчина уже освободил по меньшей мере четырех человек. Движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано, пишет газета Correio Braziliense.
Вооруженный мужчина потребовал от водителя автобуса остановить транспорт и угрожает залить машину бензином. Позже захватчик представился офицером военной полиции. По данным местных СМИ еще 17 человек остаются в автобусе в заложниках.
На данный момент правоохранительные органы, включая военную полицию, ведут переговоры с захватчиком, мотивы которого пока неизвестны. Сообщается, что на место инцидента прибыл спецназ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что выходец из Сенегала пытался поджечь автобус со школьниками в Италии. По словам очевидцев, мужчина при этом прокричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море".
ИСТОЧНИК KP.RU