В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-20T15:22:21+03:00

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Бразильские СМИ сообщают, что в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Инцидент произошел во вторник утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой.

По последней информации местных СМИ, мужчина уже освободил по меньшей мере четырех человек. Движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано, пишет газета Correio Braziliense.

Вооруженный мужчина потребовал от водителя автобуса остановить транспорт и угрожает залить машину бензином. Позже захватчик представился офицером военной полиции. По данным местных СМИ еще 17 человек остаются в автобусе в заложниках.

На данный момент правоохранительные органы, включая военную полицию, ведут переговоры с захватчиком, мотивы которого пока неизвестны. Сообщается, что на место инцидента прибыл спецназ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выходец из Сенегала пытался поджечь автобус со школьниками в Италии. По словам очевидцев, мужчина при этом прокричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море".

ИСТОЧНИК KP.RU